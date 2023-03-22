Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi protesto gösterilerine ara vermeden devam ediyor.
Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.
Gösteriler sırasında internete düşen bir görüntü ise sosyal medyada infial yarattı. Protestolar sırasında bir polisin göstericilerden birini yumruklayarak bayılttığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın gündeme gelmesinin ardından Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride polisin bir göstericiyi yumrukladığı olaya dair idari soruşturma talep ettiğini söyledi.
Dün bir göstericinin protestolar esnasında bir gazete bayisini tahrip ettiğini belirten Nunez, diğer göstericilerin ise polisin bu kişiyi gözaltına almasını engellemeye çalıştığını söyledi. Nunez, polisin işini yapmasını engelleyen göstericiler arasında polis tarafından yumruk yiyen kişinin de olduğunu söyleyerek, "Bu hamlenin (yumruğun) uygun olup olmadığı konusunda tüm incelemeler yapılacak" dedi. Nunez, göstericinin ciddi şekilde yaralanmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Fransa Ombudsmanı, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin uyardı. Fransa Ombudsmanlığından emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.
Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti. Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Son Dakika › Dünya › Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi - Son Dakika