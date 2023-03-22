Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi protesto gösterilerine ara vermeden devam ediyor.

GÖSTERİLERDE 243 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

POLİSTEN GÖSTERİCİYE YUMRUKLU MÜDAHALE

Gösteriler sırasında internete düşen bir görüntü ise sosyal medyada infial yarattı. Protestolar sırasında bir polisin göstericilerden birini yumruklayarak bayılttığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İDARİ SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride polisin bir göstericiyi yumrukladığı olaya dair idari soruşturma talep ettiğini söyledi.

"HAMLENİN UYGUN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA İNCELEMELER YAPILACAK"

Dün bir göstericinin protestolar esnasında bir gazete bayisini tahrip ettiğini belirten Nunez, diğer göstericilerin ise polisin bu kişiyi gözaltına almasını engellemeye çalıştığını söyledi. Nunez, polisin işini yapmasını engelleyen göstericiler arasında polis tarafından yumruk yiyen kişinin de olduğunu söyleyerek, "Bu hamlenin (yumruğun) uygun olup olmadığı konusunda tüm incelemeler yapılacak" dedi. Nunez, göstericinin ciddi şekilde yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

FRANSA OMBUDSMANI'NDAN "ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI" UYARISI

Öte yandan Fransa Ombudsmanı, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin uyardı. Fransa Ombudsmanlığından emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.