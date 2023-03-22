Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi

22.03.2023 10:17

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasıyla ile ilgili kararına karşı çıkan çok sayıda protestocu Paris sokaklarını yangın yerine çevirirken, gösterilerde şu ana kadar 243 kişi gözaltına alındı. Gösteriler esnasında polisin bir protestocuyu yumruk atarak bayılttığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, olayla ilgili idari soruşturma açılmasını talep ettiğini kaydetti.

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi protesto gösterilerine ara vermeden devam ediyor.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

GÖSTERİLERDE 243 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

POLİSTEN GÖSTERİCİYE YUMRUKLU MÜDAHALE

Gösteriler sırasında internete düşen bir görüntü ise sosyal medyada infial yarattı. Protestolar sırasında bir polisin göstericilerden birini yumruklayarak bayılttığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

İDARİ SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride polisin bir göstericiyi yumrukladığı olaya dair idari soruşturma talep ettiğini söyledi.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

"HAMLENİN UYGUN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA İNCELEMELER YAPILACAK"

Dün bir göstericinin protestolar esnasında bir gazete bayisini tahrip ettiğini belirten Nunez, diğer göstericilerin ise polisin bu kişiyi gözaltına almasını engellemeye çalıştığını söyledi. Nunez, polisin işini yapmasını engelleyen göstericiler arasında polis tarafından yumruk yiyen kişinin de olduğunu söyleyerek, "Bu hamlenin (yumruğun) uygun olup olmadığı konusunda tüm incelemeler yapılacak" dedi. Nunez, göstericinin ciddi şekilde yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

FRANSA OMBUDSMANI'NDAN "ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI" UYARISI

Öte yandan Fransa Ombudsmanı, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin uyardı. Fransa Ombudsmanlığından emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

NE OLMUŞTU?

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti. Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.

Fransa'daki protestolarda polisten göstericiye yumruk! Görüntü emniyeti harekete geçirdi

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI SONASI OLAYLAR BAŞLADI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

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Son Dakika Dünya Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'daki gösterilerde polis, protestocuyu yumrukla yere serdi! Görüntü birimleri harekete geçirdi - Son Dakika
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