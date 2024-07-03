Fransa Ulusal Meclisi Seçimlerinde Solcu Partiler Aşırı Sağa Karşı İttifak Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Fransa Ulusal Meclisi Seçimlerinde Solcu Partiler Aşırı Sağa Karşı İttifak Yaptı

Fransa Ulusal Meclisi seçimlerinde aşırı sağa karşı birlik oluşturmak amacıyla solcu partiler birbirlerinin lehine yarıştan çekildi. Macron'un öncülük ettiği Ensemble ve solcu Yeni Popüler Cephe (NFP) adayları, üçüncü oldukları bölgelerde birbirlerinin lehine adaylıktan çekildi. Bu hamle, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğa ulaşmasını engelleyebilir.

03.07.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(PARİS) - Fransa Ulusal Meclisinin sandalye dağılımı, seçimlerin ikinci turunun yapılacağı 7 Temmuz Pazar gününden sonra netleşecek. Macron'un öncülük ettiği Ensemble ve solcu Yeni Popüler cephe'den birçok aday aşırı sağa karşı birbirinin lehine yarıştan çekildi.

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu 30 Haziran pazar günü tamamlandı. Seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 34 destekle yarışı önde tamamladı. Ancak RN'nin hükümeti oluşturacak çoğunluğu ulaşıp ulaşamacağı 7 Temmuz'da netleşecek. İkinci turdan önce 577 seçim bölgesinin 221'inde ilk turda üçüncü olan adaylar yarıştan çekildi.

Fransız Le Monde Gazetesinin aktardığı bilgilere göre, çoğunluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği merkezci birlik ve solcu Yeni Popüler Cephe (NFP)'den adaylar, üçüncü oldukları bölgelerde birbirlerinin lehine yarıştan çekildi. NFP'den 132 adayın Macron bloğunun (Ensemble) lehine yarıştan çekildiği, Ensemble'dense 83 adayın NFP lehine adaylıktan çekildiği bildiriliyor. NFP ve Ensemble'nin kritik hamlesi RN'nin Ulusal Mecliste hükümeti kurmaya 289 milletvekili sayısına ulaşmasını engelleyebilir.

Fransa'nın özgün seçim sistemine göre adayların birinci turda kazanması için kendi seçim bölgelerinde oyların yüzde 50'den fazlasını ve kayıtlı seçmen sayısının en az yüzde 25'inin desteğini alması gerekiyor. Bu şart birinci turda sağlanmazsa bir adayın ikinci turda yarışabilmesi için kendi bölgesinde oyların en az yüzde 12,5'ini alması gerekiyor. İkinci turda da oyların coğunluğunu alan aday kendi bölgesinden seçilmiş oluyor.

Kaynak: ANKA

Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa Ulusal Meclisi Seçimlerinde Solcu Partiler Aşırı Sağa Karşı İttifak Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Ulusal Meclisi Seçimlerinde Solcu Partiler Aşırı Sağa Karşı İttifak Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement