Gene Hackman ve Eşinin Trajik Ölümleri - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Gene Hackman ve Eşinin Trajik Ölümleri

Gene Hackman ve Eşinin Trajik Ölümleri

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, Alzheimer hastalığı sebebiyle eşinin ölümünü geç fark etti.

11.03.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de New Mexico eyaleti polisi, Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşini 27 Şubat'ta köpekleriyle birlikte "bir süredir ölü" olduklarını açıklamıştı.

Hackman'ın 18 Şubat'ta doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, piyanist eşi Betsy Arakawa'nın ise ondan bir hafta önce öldüğü sonucuna vardı.

Peki Hackman son günlerini nasıl geçirmiş olabilirdi?

Ünlü aktör Gene Hackman yalnızdı. İki Oscar ödüllü yıldız, kimseyi aramamış ve yemek yememişti.

Uzmanlar, sağlığı iyice kötüleşen ve Alzheimer hastalığının ileri aşamalarındaki 95 yaşındaki oyuncunun, 30 yıldan uzun süredir birlikte olduğu eşinin evde öldüğünü fark etmemiş bile olabileceğini söylüyor.

BBC'ye konuşan uzmanlara göre Hackman, eşinin öldüğünü anlamışsa da çeşitli kafa karışıklığı ve yas aşamalarından geçmiş olabilir.

Daha sonra da Alzheimer nedeniyle harekete geçemeyecek kadar dikkati dağılmış veya bunalmış hissetmiş olma ihtimali de yüksek.

Yetkililer, 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın, Hackman'dan yedi gün önce, nadir görülen bir virüs nedeniyle öldüğünü kaydediyor.

Çift ve köpeklerinden biri, özel güvenlik görevlilerinin Santa Fe'deki evlerini kontrol edip, camdan cesetleri görmesiyle bulunmuştu.

Yetkililer başta ölümlerin "yeterince şüpheli" olduğunu söyleyip soruşturma başlatmıştı.

Çiftin cesetleri iyice bozulmuş bir halde bulundu.

Arakawa banyodaydı ve yanında saçılmış haplar vardı. Hackman ise mutfağın yanında bir baston ve güneş gözlükleriyle bulundu. Kafese kapalı köpeklerinden biri de ölmüştü.

Ancak polisin soruşturmasında şüpheli bir durum olmadığı sonucuna varıldı.

Olay bunun yerine, zamanla beyin hücrelerine hasar verip, yok ederek hafıza ve diğer önemli akli melekeleri elden alan Alzheimer hastalığının çarpıcı gerçeklerine ışık tuttu.

"Bir döngünün içine girmiş gibiydi" diyen demans (bunama) bakımı konusunda deneyimli Dr. Catherine V. Piersol BBC'ye Hackman'ın eşinin ölüm acısını tekrar tekrar yaşamış olabileceğini vurguluyor.

Piersol, Hackman gibi ilerlemiş Alzheimer hastalarının içinde bulundukları anı yaşadıklarını geçmişe dönemediklerini veya geleceğe bakıp, buna göre harekete geçemediklerini söylüyor.

Piersol, "Muhtemelen eşini uyandırmaya çalıştı ve başaramadı. Sonra da başka bir odadan gelen sesten, köpeklerin biri ya da başka bir şeyler yüzünden dikkatinin dağıldığını düşünüyorum" diyor.

Sonra da eşinin yerde yattığını yeniden fark etmiş ve "aynı şeyleri tekrar yaşamış olabileceğini" vurguluyor.

Gene Hackman'ın hayattaki son günlerini nasıl geçirdiğini kimse bilmezken, yetkililer ve bölgedeki adli tıp uzmanları, can sıkıcı olasılıkları tartışıyor.

New Mexico eyaletinin baş adli tıp uzmanı Dr. Heather Jarell, Arakawa'nın hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) nedeniyle öldüğünü söyledi.

HPS enfekte kemirgenlerle temastan kaynaklanan bir solunum hastalığı. Hackman'ın da ağır bir kalp hastalığından öldüğü, ölümünde Alzheimer'ın da rol oynadığı kaydedildi.

Dr. Jarell, ilerlemiş Alzheimer nedeniyle Hackman'ın "büyük bir ihtimalle eşinin öldüğünün farkında olmadığını" vurguladı.

Hackman'ın otopsisinde, son günlerde yemek yemediği belirlendi ama susuz kalma belirtisi yoktu.

Yetkililer, Hackman'ın eşinin ölümünden sonra kimseyle iletişim kurmadığını ve son günlerde kendi kendine bakıp bakamadığının belirlenemediğini belirtti.

Piersol, ilerlemiş Alzheimer hastalarının aydınlık ve karanlık gibi çevrelerindeki olguları anlayamadığını ve ne zaman uyumaları, ne zaman yemek yemeleri ve yıkanmaları gerektiğini belirlemelerinin zorlaştığını söylüyor.

UT Soutwestern Tıp Merkezi'nden hafıza ve bilişsellik uzmanı nörolog Dr. Brendan Kelley, Hackman'ın neden yardım istemek için telefon açamadığını Alzheimer hastalarının duygusal rahatsızlık ve bunu çözmek için harekete geçememek arasında kaldığını söyleyerek açıklıyor.

"Bir insan kaygılı ya da korkmuş olabilir ama aynı zamanda birini aramak ya da gidip komşuyla konuşmak gibi sizin ya da benim bu kaygıyı gidermek için normalde yapacağımız şeyleri yapacak durumda olamayabilirler."

Dr. Kelley de Alzheimer hastalarının acı ve hüzün gibi duyguları ve açlık ve susuzluk gibi fiziksel ihtiyaçları hissedebildiğini, ancak ne hissettiklerini anlamalarının daha zor olduğunu anlatıyor.

Kelley ayrıca, yemek yiyememiş olmasının kafa karışıklığını ve ajite halini artırmış olabileceğini vurguluyor.

Çiftin ölümü ve Hackman'ın eşinin ölümünden sonra evde bir hafta boyunca yaşamış olması, çiftin 20 yıldır kaldığı Santa Fe bölgesini şoke etti.

Uzun süredir Santa Fe'de yaşayan Jeffery Gomez, Hackman'ı farklı arabalarda, hep yüzünde bir gülümsemeyle gördüğünü anlatıyor.

Gomez'in eşi Linda da bir dönem demans hastası annesine baktığını ve yaşananların kendi tecrübelerini canlandırdığını söylüyor ve "Yardım alıyor olsanız bile çok büyük bir yük" diyor.

"Gene ve eşinin mahremiyetlerine çok düşkün olduğunu biliyoruz. Belki de dışarıya karşı kocasına kalkan olmaya çalışıyordu. Fakat bunu tek başına yapmak omuzlanması zor bir yük."

Demans hastalarına bakanlara destek yöntemlerini araştıran davranış bilimci Dr. Laura N Gitlin de bunun bakıcılar arasında sık görülen bir soruna dönüştüğünü söylüyor.

"Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte, ailedeki insan sayısı, çocuk ya da yakınlarda yaşayan akraba sayısı azalıyor" diyor.

Gitlin ayrıca, daha az bakıcı olduğunu ve sevdiklerinin bakımını kendi üstlenmek yerine bir bakımevine yatırmak gibi büyük karar almak zorunda kalan bireylere daha az destek verildiğini ifade ediyor.

Jeffery Gomez ise bu kadar uzun süre boyunca çifti neden kimsenin kontrol etmediğini anlayamadığını söylüyor ve "Bu kadar süre yalnız kalması çok üzücü" diyor.

Kaynak: BBC

Alzheimer Hastalığı, Alzheimer Hastalığı, Gene Hackman, Adli Tıp, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gene Hackman ve Eşinin Trajik Ölümleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi: Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi: Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi: Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi: Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
23:53 İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
23:35 Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 18:19:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gene Hackman ve Eşinin Trajik Ölümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.