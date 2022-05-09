Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika

Çin'in Zhejiang eyaleti sakinleri gökyüzüne baktıklarında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Zira gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlardaydı. Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

150 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Söz konusu görüntüler Çin'in Twitter benzeri Sosyal Medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Söz konusu görüntüleri paylaşan Çinli bir kullanıcı videoya 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü.

İŞTE 'KIZIL GÖKYÜZÜ'NÜN NEDENİ

Milyonlarca kullanıcı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

DÜŞÜK SEVİYELİ BULUTLARDAN GELEN IŞIĞIN YANSIMASI

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı. Aynı habere göre, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.