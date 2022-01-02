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Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
BBC

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi

02.01.2022 20:32
Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi

Güney Afrika'nın parlamento binasında çıkan yangın, saatler sonra söndürüldü.

Güney Afrika'da Cape Town kentindeki parlamento binasında çıkan yangın, Ulusal Meclis toplanma alanını tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Güney Afrika yönetiminden bir sözcü, Ulusal Meclis'in toplandığı genel kurulun çatısının yangında çöktüğünü, alanın bütününün büyük zarar gördüğünü söyledi. Yangına müdahale eden itfaiye, parlamento binasının diğer alanlarını ise kurtarmayı başardı.

Meclis Başkanı ve yardımcısının odaları da büyük oranda zarar gördü.

Yeni yıl tatili sebebiyle boş olan parlamento binasında çıkan yangında hiç kimse zarar görmedi.

Polis, 51 yaşında bir şüpheliyi yangını çıkarmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ve şüphelinin Salı günü mahkemeye çıkacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yangın için "Korkunç ve yıkıcı bir olay" açıklaması yaptı.

Cape Town'da çekilen videolarda, parlamento binasının çatısından çıkan dumanın bir süre sonra tüm şehri kapladığı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

Cape Town'daki BBC muhabiri Nomsa Maseko'nun yetkililerden aldığı bilgiye göre yangın binanın üçüncü katında çıktı ve parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'in toplanma alanına sıçradı.

Yangın, pazar günü yerel saatle sabah 06:00'da (Türkiye saati ile 07:00), parlamento yakınlarındaki St George Katedrali'nde Başpiskopos Desmond Tutu'nun cenazesinin yapılmasından bir gün sonra çıktı.

Yangın sonrası binayı ziyaret eden Ramaphosa, ırk ayrımcılığına karşı uzun yıllar mücadele etmiş olan ve parlamentonun oluşmasına tanıklık eden Tutu'nun da "Bu sahneyi görmesi halinde kahrolacağını" söyledi.

Binanın yangınlara karşı alarma geçen su serpme düzeneği olduğunu belirten Ramaphosa, bu sistemin düzgün çalışmadığını; hızla harekete geçen itfaiye sayesinde yangının söndürülebildiğini söyledi ve itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre binadaki alarm, itfaiye olay yerine ulaştıktan sonra çalıştı.

Yangı nalanında söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye yetkilileri, binadaki ahşap bölümler ve halılarda yer yer alevlerin sürdüğünü; yangını tamamen söndürmenin saatler alacağını söyledi.

Cape Town belediyesinin paylaştığı fotoğraflarda, yangın sonrası binadaki hasarı görmek mümkün:

Cape Town'daki Parlamento binası üç bölümden oluşuyor. En eski bölüm 1884 yılında, yeni bölümler ise 1920 ve 1980'lerde inşa edildi. 1980'lerde eklenen son bölüm, Ulusal Meclis'in de toplandığı ve bugün kullanılamaz hale gelen bölüm.

Güney Afrika hükümeti ise Pretoria'da bulunuyor.

Ramaphosa, pazar günü yaptığı açıklamada "Demokrasimizin evinin böyle zarar gördüğünü görmek çok üzücü ancak parlamento çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi
Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi
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Güney Afrika, Parlamento, İtfaiye, Yangın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki parlamento binası yandı, Ulusal Meclis alanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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