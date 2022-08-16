Kan donduran anlar! Evli sapık, yolda yürüyen genç kadını ıssız bir yere zorla götürüp tecavüz etti - Son Dakika
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Kan donduran anlar! Evli sapık, yolda yürüyen genç kadını ıssız bir yere zorla götürüp tecavüz etti

16.08.2022 10:19

Güney Brezilya'da bir sapık, yolda yürüyen 28 yaşındaki kadını ıssız bir yere sürükleyip tecavüz etti. Talihsiz kadın, çığlık atarak yoldan geçen polislerin dikkatini çekti. Memurların durumu fark ettiğini anlayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Güney Brezilya'daki Cascavel'de yaşanan olay izleyenlerin kanını dondurdu. Bir kişi çaresiz kadını gecenin bir yarısı yolda yürüyen kadına yanaştı. Savunmasız kadın saldırgana karşı koyamadı. Gözü sönmüş sapık kadını gözlerden uzak bir alana itip kadına tecavüz etti.

POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Saldırgan adamdan kurtulmak isteyen kadın çığlıklarıyla yoldan geçen polisleri alarma geçirdi. Memurların durumu fark ettiğini anlayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ancak eşya dolu sırt çantasını olay yerinde bıraktı. Bunun üzerine polisler zanlının çantasını karıştırdı ve evinin adresini bulup harekete geçti.

ADRESE BASKIN YAPTILAR

Polisler saldırganı yakalamak için adresine baskın yaptı. Güvenlik güçlerine kapıyı şüphelinin karısı açtı. Kadın, kocasının henüz eve geri dönmediğini söyledi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kimliği tespit edilen saldırgan polis karakoluna giderek teslim oldu. Saldırgan yapılan sorguda 28 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini itiraf etti.

YORUMLAR (1)
  • denizli efe kentli: evli imis insan karisina bakar ruh bozuldu turkiyede ise hic bir sey yapmadigin halde eve kendi istegiyle gelen insanlar yalan konusuyor namaz kilmalar yalan hep yalan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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