Güney Brezilya'daki Cascavel'de yaşanan olay izleyenlerin kanını dondurdu. Bir kişi çaresiz kadını gecenin bir yarısı yolda yürüyen kadına yanaştı. Savunmasız kadın saldırgana karşı koyamadı. Gözü sönmüş sapık kadını gözlerden uzak bir alana itip kadına tecavüz etti.
Saldırgan adamdan kurtulmak isteyen kadın çığlıklarıyla yoldan geçen polisleri alarma geçirdi. Memurların durumu fark ettiğini anlayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ancak eşya dolu sırt çantasını olay yerinde bıraktı. Bunun üzerine polisler zanlının çantasını karıştırdı ve evinin adresini bulup harekete geçti.
Polisler saldırganı yakalamak için adresine baskın yaptı. Güvenlik güçlerine kapıyı şüphelinin karısı açtı. Kadın, kocasının henüz eve geri dönmediğini söyledi.
Kimliği tespit edilen saldırgan polis karakoluna giderek teslim oldu. Saldırgan yapılan sorguda 28 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini itiraf etti.
Son Dakika › Dünya › Kan donduran anlar! Evli sapık, yolda yürüyen genç kadını ıssız bir yere zorla götürüp tecavüz etti - Son Dakika