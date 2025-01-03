GÜNEY Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde 8 katlı bir binada yangın çıktı.
Güney Kore'nin Seongnam şehrinde 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Gyeonggi eyaletinin itfaiye departmanı, yangının yerel saatle 16.30 civarında çıktığını açıkladı.
Yaklaşık bir buçuk saatte söndürülen yangında 240 kişinin kurtarıldığı, 70 kişinin ise yardım almadan binadan çıktığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de 8 Katlı Binada Yangın: 240 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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