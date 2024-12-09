Güney Kore\'de Devlet Başkanı\'na Seyahat Yasağı

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GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seyahat yasağı getirildi.

Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi. Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını açıkladı.