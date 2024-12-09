Güney Kore\'de Devlet Başkanı\'na Seyahat Yasağı

GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seyahat yasağı getirildi.
Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi. Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını açıkladı.
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