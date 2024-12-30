Güney Kore\'de Uçak Kazası Sonrası Güvenlik Denetimleri Artırılacak

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GÜNEY Kore'de, 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından hava yolu şirketi operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirileceği bildirildi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Joo, Muan şehrinde dün meydana gelen kazaya sebep olan iniş takımlarındaki arızanın, hava yolu şirketine ait bir başka uçakta daha görülmesinin ardından Jeju Air Hava Yolu şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Joo, iniş takımı olaylarına karşılık sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulamayı planladıklarını belirterek, uçak kazasının ardından yerli hava yolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların söz konusu denetimlerden geçirileceğini söyledi.