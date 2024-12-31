Güney Kore'de Yoon Suk Yeol için Tutuklama Kararı

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(ANKARA) - Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim uygulaması nedeniyle görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama karaı çıkardı. Yoon için çıkarılan tutuklama kararını protesto eden Yoon'un avukatı, kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi.

Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Güney Kore mahkemesinden 3 Aralık'ta yaptığı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. CIO'ya göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, "3 Aralık'ta başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim ilanını yönetmek, ayaklanmayı düzenlemek ve yetkiyi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla Yoon hakkında yakalama kararı çıkarılması talebini onayladı. Böylece, Yoon Suk Yeol Güney Kore'de hakkında tutuklama kararı çıkarılan ilk devlet başkanı oldu.

Mahkeme ayrıca soruşturma ile bağlantılı olarak Yoon'un Seul'ün Yongsan bölgesindeki başkanlık konutunda arama yapılmasına ilişkin kararı da onayladı.

CIO'nun talebi üzerine çıkarılan tutuklama ve arama emirlerinin "yasadışı ve geçersiz" olduğunu savunan Yoon'un yasal temsilcilerinden Avukat Yun Gap-geun, CIO'nun ayaklanma suçlamasıyla ilgili soruşturma hakkı olmadığını belirtti.

CIO, Yoon'un kısa süren sıkıyönetim çağrısı üzerine sorgulanmak üzere kendisine yapılan üç çağrıyı da dikkate almaması üzerine tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.