Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika
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Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandı

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Güney Kore\'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandı
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Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katındaki tavanın çökmesi sonucu 38 kişi yaralandı. Daegu İtfaiye Teşkilatı olayın ardından 66 kişinin binadan tahliye edildiğini açıkladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNEY Kore'nin Daegu kentinde bir binanın tavanının çökmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Güney Kore basını, Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında tavanın çökmesi sonucu 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Daegu İtfaiye Teşkilatı, yerel saatle 10.16'da bildirilen olayın ardından 66 kişinin binadan tahliye edildiğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güney KoreİncelemeİtfaiyeDünyaKazaSon Dakika

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