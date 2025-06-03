Güney Kore Yeni Başkanını Seçiyor - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore Yeni Başkanını Seçiyor

03.06.2025 14:18
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Güney Kore, eski başkan Yoon'un azlinin ardından yeni lideri seçmek için sandık başında.

(ANKARA) - Güney Koreliler, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreliğine ilan ettiği sıkıyönetimle başlayan altı aylık çalkantılı bir dönemin ardından bugün sandık başına gidiyor.

Yeni seçilecek başkan, askeri yönetim girişiminin ardından ihracat ağırlıklı ekonomiyi en büyük ticaret ve güvenlik ortaklarından biri olan ABD'nin öngörülemeyen vergi adımlarına karşı koruma gibi büyük zorluklarla karşı karşıya.

Yoon, aralık ayında parlamentoda azledilmiş, 4 Nisan'da Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı. Beş yıllık görev süresinin üç yılı dolmadan görevden uzaklaştırılması, bu ani seçim sürecini başlatmış ve Güney Kore'nin siyasi liderliğinde ve dış politikasında köklü değişikliklerin önünü açmıştı.

Ulusal Seçim Komisyonu'na göre, yerel saatle 15.00 itibarıyla 14 bin 295 sandıkta yaklaşık 30,5 milyon kişi yani seçmenlerin yaklaşık yüzde 69'u oy kullandı. Otomobil galerileri, spor salonları ve geleneksel Kore güreşi "ssireum" alanları oy verme merkezlerine dönüştürüldü. 44 milyon seçmenin üçte birinden fazlası önceden oy kullanmıştı.Katılım oranı, 2022 başkanlık seçimindeki aynı saate göre biraz daha yüksek. Sandıklar saat 20.00'ye kadar açık kalacak.

Liberal aday Lee Jae-myung, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'yi kurulu düzenin açgözlülüğünün neden olduğu krizden kurtarmak için altın değerinde sadece altı saat kaldı" diyerek halkı oy vermeye çağırdı.

Lee ve muhafazakar rakibi Kim Moon-soo, seçim kampanyalarında Güney Kore'nin sanayileşme döneminde inşa edilen mevcut siyasi ve ekonomik sistemin artık işlevsiz kaldığını söyleyerek değişim vaadinde bulundu. Lee ayrıca bu seçimi, Kim ve Halkın Gücü Partisi'ne karşı bir "yargı günü" olarak tanımlıyor. Kim, Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetimi ilan ettiği sırada Çalışma Bakanı olarak görev yapıyordu. Kim ise Lee'yi "diktatör" olmakla Demokrat Parti'yi "hoşlarına gitmeyen yasaları değiştirme eğilimiyle" suçluyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore Yeni Başkanını Seçiyor - Son Dakika

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