Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek - Son Dakika

Güney Osetya, Gürcistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzaladı.

Güney Osetya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devralacak.

GÜRCİSTAN, BAĞIMSIZLIĞI KABUL EDEN RUSYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Gürcistanile Abhazya arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dantek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.