Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

16.05.2022 09:52
Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için sandığa gidecek. İlgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzalandı.

Güney Osetya, Gürcistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzaladı.

Güney Osetya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devralacak.

GÜRCİSTAN, BAĞIMSIZLIĞI KABUL EDEN RUSYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Gürcistanile Abhazya arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dantek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

YORUMLAR
500
Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı

Güney Osetya, Referandum, Gürcistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Pandemide 2 yıl geride kalırken Kuzey Kore Covid-19'la yeni tanıştı: İlk vaka geçtiğimiz hafta görüldü, 50 kişi öldü
09:58 BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı
09:55 Benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek
09:52 Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek
09:51 Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dışını sanat galerisine dönüştürdü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement