Haiti\'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı

Dünya

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’teki havaalanını silahlı çetelerin saldırılarına karşı savunmak için asker konuşlandırıldı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin silahlı saldırganlarla çatıştığı Touissaint Louverture Havaalanı yakınlarında silah sesleri duyduklarını söyledi.

Çetelerin amacı, ülke dışında olduğuna inanılan Başbakan Ariel Henry’nin dönüşünü engellemek.

Henry’nin yokluğunda istifasını isteyen çetelerden kaynaklanan şiddette büyük artış oldu.

Henry, Guyana’daki bölgesel bir zirveye katılmak için geçen hafta ülkeyi terk etti. Haiti Başbakanı buradan, ülkesine uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya’ya gitti.

Henry’nin daha sonra nereye gittiği bilinmiyor, ancak Haiti medyası başbakanın komşu Dominik Cumhuriyeti’nin hava sahasını kapatmasının ardından Porto Riko’ya indiğini bildirdi.

Daha önce bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Başbakanın ülkeye dönüyor olduğuna inanıyoruz” demişti.

Henry Kenya’dayken, eski polis memuru Jimmy “Barbekü” Cherezier’in öncülüğündeki çeteler ittifakı saldırıya geçti. Çeteler polis karakollarını basıp, ülkenin en büyük iki hapishanedeki mahkumları serbest bıraktılar.

Hapishanelere yönelik saldırıda 10 dolayında kişi ölürken, binlerce mahkum kaçtı ve hala firariler.

Henry’ye vekalet eden bir bakan ülkede 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti.

Haiti gazetesi Le Nouvelliste, şiddet nedeniyle son birkaç gündür ulusal ve uluslararası uçuşların yapılamadığını bildirdi. Gazete, havaalanından herhangi bir özel uçak inişi ya da kalkışı da olmadığını yazdı.

Silahlı saldırganların, duvarda bir delik açarak havaalanı tesislerine girme girişiminin engellediği bildirildi.

“Barbekü” adıyla tanınan çete lideri Cherezier, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin Temmuz 2021’de suikastla öldürülmesinden bu yana, Başbakan Henry’nin istifasını istiyor.

ABD’den kaçırılan silahlar taşıyan çeteler, son yıllarda başkentin % 80’inin denetimini ele geçirdi.

Başbakan Henry, çetelerle mücadele için ülkeye uluslararası güç gönderilmesini istiyor. Ancak Kenya’nın Haiti’ye 1000 polis gönderme planı, Kenya Yüksek Mahkemesi’nin engellemesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Henry, bu sorunu çözmek için Kenya’nın başkenti Nairobi de Kenya lideri William Ruto ile görüşmeler yapıyordu.