Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı

Haiti\'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki havaalanı, silahlı çetelerin saldırılarına karşı askerler tarafından korunmaya başlandı. Çetelerin amacı, Başbakan Ariel Henry'nin dönüşünü engellemek. Ülkede çetelerden kaynaklanan şiddet olayları artış gösterdi. Başbakan Henry, ülkeye uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya'ya gitmişti. Çetelerin saldırıları sonucunda hapishanelerdeki mahkumlar kaçtı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havaalanına yapılan saldırı girişimi engellendi. Çete lideri Cherezier, Başbakan Henry'nin istifasını istiyor ve çeteler başkentin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Başbakan Henry, çetelerle mücadele için uluslararası güç gönderilmesini istiyor.

06.03.2024 02:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’teki havaalanını silahlı çetelerin saldırılarına karşı savunmak için asker konuşlandırıldı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin silahlı saldırganlarla çatıştığı Touissaint Louverture Havaalanı yakınlarında silah sesleri duyduklarını söyledi.

Çetelerin amacı, ülke dışında olduğuna inanılan Başbakan Ariel Henry’nin dönüşünü engellemek.

Henry’nin yokluğunda istifasını isteyen çetelerden kaynaklanan şiddette büyük artış oldu.

Henry, Guyana’daki bölgesel bir zirveye katılmak için geçen hafta ülkeyi terk etti. Haiti Başbakanı buradan, ülkesine uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya’ya gitti.

Henry’nin daha sonra nereye gittiği bilinmiyor, ancak Haiti medyası başbakanın komşu Dominik Cumhuriyeti’nin hava sahasını kapatmasının ardından Porto Riko’ya indiğini bildirdi.

Daha önce bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Başbakanın ülkeye dönüyor olduğuna inanıyoruz” demişti.

Henry Kenya’dayken, eski polis memuru Jimmy “Barbekü” Cherezier’in öncülüğündeki çeteler ittifakı saldırıya geçti. Çeteler polis karakollarını basıp, ülkenin en büyük iki hapishanedeki mahkumları serbest bıraktılar.

Hapishanelere yönelik saldırıda 10 dolayında kişi ölürken, binlerce mahkum kaçtı ve hala firariler.

Henry’ye vekalet eden bir bakan ülkede 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti.

Haiti gazetesi Le Nouvelliste, şiddet nedeniyle son birkaç gündür ulusal ve uluslararası uçuşların yapılamadığını bildirdi. Gazete, havaalanından herhangi bir özel uçak inişi ya da kalkışı da olmadığını yazdı.

Silahlı saldırganların, duvarda bir delik açarak havaalanı tesislerine girme girişiminin engellediği bildirildi.

“Barbekü” adıyla tanınan çete lideri Cherezier, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin Temmuz 2021’de suikastla öldürülmesinden bu yana, Başbakan Henry’nin istifasını istiyor.

ABD’den kaçırılan silahlar taşıyan çeteler, son yıllarda başkentin % 80’inin denetimini ele geçirdi.

Başbakan Henry, çetelerle mücadele için ülkeye uluslararası güç gönderilmesini istiyor. Ancak Kenya’nın Haiti’ye 1000 polis gönderme planı, Kenya Yüksek Mahkemesi’nin engellemesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Henry, bu sorunu çözmek için Kenya’nın başkenti Nairobi de Kenya lideri William Ruto ile görüşmeler yapıyordu.

Kaynak: BBC

Prince, Ariel, Haiti, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu
    03:00 Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek 217 kez Covid aşısı oldu

    Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Savcılık, aşının kanıtlarını topladı ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

BBC

00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 03:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement