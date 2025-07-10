Hakan Fidan Malezya'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 7'nci Türkiye-ASEAN Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Malezya'ya gitti. Bakan Fidan'ın temasları kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapması bekleniyor.

7'nci Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı, 11 Temmuz'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıya, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn da iştirak edecek. Toplantı, Türkiye saatiyle 03.40'ta başlayacak.

Bakan Fidan'ın zirve kapsamında ayrıca Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edilmesi ve Avustralya, Brunei, Papua Yeni Gine, Laos ve Singapur dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.