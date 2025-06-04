Hamaney, ABD\'nin Nükleer Teklifini Reddetti

İRAN lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren teklifini reddetti.

İran lideri Ali Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Hamaney, ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, 'ulusal bağımsızlığa' yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Hamaney, "Nükleer meselede ABD'nin sunduğu plan, 'biz yapabiliriz' anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir" dedi.