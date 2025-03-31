Hamaney'den Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Dünya

Hamaney'den Trump'a Sert Yanıt

İran Dini Lideri Hamaney, Trump'ın saldırı tehditlerine karşı sert misilleme uyarısında bulundu.

31.03.2025 17:05
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(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından "dış saldırılara karşı sert misilleme" uyarısında bulundu.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varmaması durumunda İran'ı bombalama ve ikincil gümrük vergilerine tabi tutma tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde konuşan Hamaney, "Herhangi bir dış saldırının olası olmadığına inanıyoruz, ama eğer herhangi bir saldırı olursa, şüphesiz sert bir misilleme yapılacaktır ve eğer bizim ülkemizde fitne çıkarmayı düşünürlerse, geçmiş yıllarda yaptıkları gibi, İran halkı kendileriyle hesaplaşacaktır" ifadesini kullandı.

Trump, dün NBC News'e yaptığı açıklamada, ABD ve İranlı yetkililerin konuştuğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamaney'den Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika

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