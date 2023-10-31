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Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için 'yataklı' protesto - Son Dakika

Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için 'yataklı' protesto

Son Güncelleme: 31.10.2023 22:32

İsrailliler, Hamas tarafından rehin alınanlar için Kudüs Belediye Meydanı'nda yüzlerce yatakla protesto gerçekleştirdi. Protestocular, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, yatakların Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sakinler için bir eve bağışlanacağı belirtildi.

- Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için "yataklı" protesto

KUDÜS - İsrailliler, Batı Kudüs'te Hamas tarafından rehin alınanlar için Kudüs Belediye Meydanı'nda yüzlerce yatakla protesto gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırılarak esir alınmıştı. İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın rehin aldığı İsrailliler için Batı Kudüs'te bulunan Kudüs Belediye Meydanı'nda serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazze'ye kaçırılan rehinelerin sayısı kadar yatak yerleştiren protestocular, Gazze'de bulunan rehinelerin fotoğraflarını da yataklara astı. Çok sayıda protestocu, rehinelerin zamanının tükendiğini göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Protestoda sergilenen yatakların Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sakinler için bir eve bağışlanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Kudüs, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için 'yataklı' protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için 'yataklı' protesto - Son Dakika
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