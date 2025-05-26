Hamas\'tan Ateşkes Kabulü

HAMAS, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze için ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyordu.