Hamas\'tan Serbest Bırakılan Üç Kadın

Dünya

471 gündür Hamas tarafından rehine olarak tutulduktan sonra serbest bırakılan üç kadının arasında, "en çok dans ederken mutlu olduğu" söylenen Romi Gonen de var.

24 yaşındaki Gonen, 7 Ekim 2023 saldırısı sırasında Nova Müzik Festivali'nden kaçmaya çalışırken militan grup tarafından esir alındı.

31 yaşındaki Doron Steinbrecher ve 28 yaşındaki Emily Damari ile birlikte bugün serbest bırakıldı.

Pazar günü hayata geçirilen İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest kaldılar.

Hamas tarafından 33 rehine gelecek altı hafta içerisinde serbest bırakılacak.

Karşılığında yaklaşık 2000 Filistinli tutuklunun da İsrail cezaevlerinden serbest kalması bekleniyor.

Romi Gonen

Romi, güneydeki Necev Çölü'nde düzenlenen Nova Müzik Festivali'ne İsrail'in kuzeyindeki Kfar Vradim'deki evinden gitmişti.

Hamas savaşçılarının sınırı 2 kilometre geçmesi sonucu festivaldeki 360'tan fazla kişi öldürüldü. Katılımcıların festivalin çöl gibi açık bir alanda yapılması nedeniyle fazla saklanacak yeri yoktu ve çıkışlar da savaşçılar tarafından tutulmuştu.

Saldırı gerçekleşirken sirenlerin çalması üzerine Romi ailesini aradı. Meirav, kızıyla son konuştuğunda silah sesleri ve Arapça bağrışlar duyduğunu hatırlıyor.

Romi kaçmaya çalışırken Hamas militanları tarafından rehin alındı.

Haziran ayında annesi BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada rehinelerin serbest bırakılması için uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.

7 Ekim saldırısının ardından oluşturulan Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Romi'nin festivale "sevdiği şeyi yapmaya, dans etmeye" gittiğini açıkladı.

Romi 12 yıl dans eğitimi almıştı, tek başına performanslar sergiliyordu ve "harika bir koreograf" olma yolunda ilerliyordu.

Doron Steinbrecher

31 yaşındaki veteriner hekim Doron, Gazze sınırındaki Kfar Aza kibbutzundaki (İsrail'in tarıma dayalı kolektifleri) dairesinden kaçırıldı.

7 Ekim saldırılarında İsrail'in sınırdaki pek çok kibbutzundan biri olan bu topluluk silahlı militanlar tarafından saldırıya uğradı.

İsrailli yetkililer Hamas'ı sivilleri öldürmek, evleri yakmak ve insanları rehin almakla suçladı.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, saldırı başladığında Doron'ın ailesini ve arkadaşlarını aradığını ve yatağının altına saklandığını anlattığını aktardı.

Son sesli mesajında, "Beni yakaladılar" şeklinde bağırdığı duyuluyordu, arkadan da silah sesleri geliyordu.

Doron'un ailesi kızlarının nerede olduğuna dair dört ay boyunca bilgi alamadı.

Doron, "arkadaşlarını bir araya getiren, hassas ve komik" bir kişi olarak tanımlandı, "her zaman gülümsediği ve başkalarına yardım etmek için ilk harekete geçenin hep o olduğu" söylendi.

Okulda tiyatro ve film okudu ve hayvanları çok sevdiği için veteriner olmaya karar verdi.

Emily Damari

İsrail ve İngiltere vatandaşı olan 28 yaşındaki Emily de 7 Ekim 2023'te Kfar Aza kibbutzundaki evinden rehin alındı.

Saldırı sırasında elinden vuruldu ve köpeğinin vurularak öldürülmesine şahit oldu.

Annesi, Mandy Damari de aynı kibbutz içerisindeki kendi evindeydi. Damari sığınakta saklandı ve kapı koluna isabet ederek, militanların girmesini engelleyen bir kurşun sayesinde kurtuldu.

Saldırı devam ederken Emily annesine tek bir kalp emojisi içeren bir mesaj gönderdi. Son haberleşmeleri bu oldu.

Aralık ayında BBC'nin sorularını yanıtlayan Damari, kızının içinde bulunduğu koşullarla ilgili çok endişeli olduğunu anlatmıştı.

Pazar günü Mart ayından beri ilk kez Emily ile ilgili haber aldı.

Serbest kalacağı haberleri geldiğinde ailesine yakın bir kişi, "son 471 günün ama özellikle son 24 saatin işkence gibi geçtiğini" söyledi.

"Emily'nin annesi Mandy'nin tek istediği ona sarılmak. Fakat onu görmeden buna inanmayacak" dedi.

Damari İngiltere'de doğdu ve büyüdü, eşiyle 20 yaşındayken İsrail'de tatilde tanıştı.

Emily'nin annesi BBC'ye daha önce, "Ailemizin temeli o ve temelimiz yok" açıklamasını yapmıştı.

"Onu her şeyden çok seviyorum, o özel bir insan" demişti.

Ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ilk aşamasında Hamas'ın toplam 33 kişiyi serbest bırakması planlanıyor. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 737 tutukluyu ve Gazze'deki savaş sırasında gözaltına alınan 1167 Filistinliyi serbest bırakacak.