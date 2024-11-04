Hamile kadına ölen kocasının yatağını temizleten doktor görevden alındı

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dindori bölgesinde yaşanan olay büyük tepki topladı. Hamile bir kadının, saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kocasının kanlı hastane yatağını temizlemeye zorlandığı iddiası üzerine bir doktor ve iki hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Olay şöyle gelişti: 40 yaşındaki Shivraj Marawi ve ailesi, Perşembe akşamı Lalpur Sani köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalarının da aralarında bulunduğu 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Shivraj, tedavi için götürüldüğü Gardasari Sağlık Merkezi'nde kısa süre sonra hayatını kaybetti. Cuma günü ortaya çıkan bir video görüntüsünde, beş aylık hamile olan eşi Roshni'nin, kocasının ölümünün hemen ardından kanlı hastane yatağını temizlemeye zorlandığı görülüyor.

Cumartesi günü, Dindori Sağlık Müdürü, olaya karışan doktorun görev yerini değiştirme ve iki hemşirenin görevden uzaklaştırılması kararını aldı.

2 Kasım'da yayınlanan uyarı yazısında şu ifadelere yer verildi: "31 Ekim 2024 tarihli sosyal medyada viral olan videoda, ölen kişinin eşine Gadasarai Birinci Basamak Sağlık Merkezi'nde hastane yatağını temizlettirildiği görülmüştür. Bölgedeki sağlık tesislerinin temizliği dış kaynaklı hizmet alımıyla yapılmasına rağmen, ölen kişinin eşine hastane yatağını temizlettirilmesi üzücü bir durumdur."