Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi

Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Teksas eyaletinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Bowie County bölgesinde Taylor Parker isimli şahıs, 21 yaşındaki Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak istedi. Bunun için Hancock'u öldüren Parker'ın cinayetten önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarılmıştı.

ÖLÜM CEZASI İSTENDİ

Gebe kadını öldürerek bebeği çalmaya çalışan Parker, 14 Ekim 2022'de suçlu bulundu. Parker hakkındaki davada ceza aşamasının başında savcılardan ölüm cezası isteği vurgulandı.

AVUKATLAR AKIL HASTASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Jüriyi Parker'ın ölüm cezası almamasına ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ikna etmeyi uman avukatları Parker'ın akıl hastası olduğunu göstereceklerini söyledi.