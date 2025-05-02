GÜNEY Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu.
Güney Kore'nin eski başbakanı Han Duck-soo, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. Seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı yetkilerini sınırlamayı ve iç siyasi kutuplaşmayı azaltmayı hedeflediğini belirten Han, "Sevdiğim Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için elimden geleni yapacağım" dedi.
Son Dakika › Dünya › Han Duck-soo, Cumhurbaşkanlığına Aday! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?