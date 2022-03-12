Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor? - Son Dakika
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BBC

Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?

12.03.2022 22:53
Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Rusya'da sosyal medya platformları ve özel mesajlaşma grupları aracılığıyla Ukrayna'da ordunun yanında savaşmak üzere yeni bir paralı asker tugayı toplanıyor.

BBC, Rusya'nın önde gelen paralı asker örgütlerinden birine yakın paralı asker ve eski bir savaşçıyla görüştü. Bahse konu kişi Rusya'nın askere alma prosedürünün ayrıntılarını paylaştı.

Savaşın başlamasından birkaç hafta önce, söz konusu paralı asker BBC'ye, Wagner grubunun birçok üyesiyle özel bir Telegram grubu aracılığıyla temasa geçildiğini ve " Ukrayna'da bir pikniğe" davet edildiğini söyledi. Mesajda, "sabıka kaydı, borcu olanlar, paralı asker gruplarından men edilmiş veya pasaportu olmayanlar" için başvuru çağrısı yer alıyor.

Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya paralı askerleri nasıl silah altına alıyor?

Özel mesajlaşma gruplarının yanı sıra, Rusya'da paralı asker toplamak için halka açık bir kampanya da yapıldı. Kendisini güvenlik faaliyetlerinde uzman olarak tanımlayan birisi Rus sosyal medya platformu VK'da, işgalin ilk haftasında diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinden 'güvenlik görevlilerini' 'yakın yurt dışı' için başvurmaya davet eden bir ilan yayınladı.

BBC'ye konuşan Wagner savaşçısı, Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinde ülkenin ikinci şehri Harkiv'e gönderildiğini söyledi. Paralı asker, "Daha sonra bir aylık çalışma için 2 bin 100 dolar (Bin 600 £) ödendi ve evimize, Rusya'ya döndük" dedi.

Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya paralı askerleri nasıl silah altına alıyor?

RUSYA'DAKİ EN GİZLİ ÖRGÜTLERDEN BİRİ

Wagner grubu, Rusya'daki en gizli örgütlerden biridir. Paralı asker olarak hizmet etmenin Rusya hukukuna ve uluslararası hukuka aykırı olması nedeniyle bu grup gizli çalışıyor. 10 bine yakın savaşçının son yedi yılda Wagner ile en az bir sözleşme imzaladığı tahmin ediliyor.

BBC'ye konuşan paralı asker, yeni askerlerin savunma bakanlığının Rus askeri istihbarat birimi GRU'dan subayların komutasındaki birimlere yerleştirildiğini belirtti.

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Son Dakika Dünya Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor? - Son Dakika

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