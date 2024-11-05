Harris: Oylarınızı Kullanın!

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DEMOKRAT Parti Başkan Adayı Kamala Harris, halkı oylarını kullanmaya çağırdı. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" dedi.

ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor" dedi. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" ifadelerini kullandı.