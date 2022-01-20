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Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti - Son Dakika

Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti

20.01.2022 11:35

Pakistan Uluslararası Havayolları uçağının bir pilotu, kötü hava koşulları nedeniyle saatler sonra sefere çıktı. Ancak pilot, mesai saati dolunca yarı yolda acil iniş yapmayı tercih etti. "Mesaim bitti" diyen pilot uçuşu tamamlamayı reddederken, hava yolu sözcüsü yolcular için gerekli her adımın atılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Samaa TV'nin haberine göre PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti. Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı.

"PİLOTUN DİNLENMESİ GEREKLİDİR"

PIA sözcüsü yaşananlara ilişkin, "Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na 23:00'da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak." açıklaması yaptı.

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Suudi Arabistan, Pakistan, Pilot, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havada tuhaf tepki! Pilot 'Mesaim bitti' dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti - Son Dakika
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