Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'de obruk felaketinde akılalmaz ihmal

İsrail'in Karmei Yosef kasabasındaki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide meydana gelen kaza gündem yarattı. Partidekiler havuzda keyifli vakit geçirirken bir anda korkunç olay gerçekleşti ve şaşkınlık dolu bakışlara çığlıklar eşlik etti.

ÇÖKEN HAVUZ İKİ KİŞİYİ YUTTU

Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdapla havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay "yutan delik" olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından 4 saat süren arama çalışmaları sonucunda, göçüğe düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Deliğin yuttuğu diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

DERİN TÜNELLER BULUNDU

Göçük sonrası üç adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı.

"ALTYAPI SORUNU NEDENİYLE HAVUZ YAPIMINA İZİN VERİLMİYOR"

İsrail basınında yer alan habere göre, söz konusu villada düzenli olarak havuz ve ev partileri yapılıyordu. Ancak mal sahibi havuzun inşaatından önce gerekli olan izin başvurusunda bulunmamıştı. Çünkü sitenin altyapı sorunu nedeniyle bölgede evlere havuz yapılmasına izin verilmiyordu.