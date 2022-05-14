Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

14.05.2022 11:55

74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetmişti. Nahyan'ın cenazesi kraliyet ailenin katıldığı tören sonrası Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu. Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti. Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

KRALİYET AİLESİNİN KATILIMIYLA CENAZE NAMAZI KILINDI

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

ABU DABİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

AA'nın aktardığına göre Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Arap dünyasının önde gelen kuruluşlarından, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için taziye mesajları Arap dünyasının önde gelen kuruluşlarından, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için taziye mesajları ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı

Birleşik Arap Emirlikleri, Cenaze, Halife, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement