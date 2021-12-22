Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kurda köpük gitti, gerçek fiyatlamaya doğru gidiyoruz

Türkiye’nin yeni ekonomi modelini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir” dedi.

Nebati, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öne sürülen yeni ekonomi modeliyle birlikte "adeta bir manifesto yayınladığını, o andan itibaren birçok şeyin değiştiğini ve normalleşme sürecine girildiğini" söyledi.

Nebati, “Son birkaç aydır kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Artık gerçek kişilerimiz, kurumlarımız, kamu yönetimimiz, siyasetimiz ve sizlerle her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz."

Nebati’ye göre bu süreç, reel sektörün önünü görebilmesini sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin son 19 yılda ortaya koyduğu "büyük hamleyle farkını ortaya koyarak öne çıktığını" ve bunun sonuçlarının ancak gelecek yıl görüleceğini söyledi:

"Bir defa bakın Türkiye 2020 yılında, krizde fırsatları en iyi şekilde kullanan bir ülke oldu. Bunu kullanmasının temel sebeplerinden bir tanesi bulunduğu coğrafya, ikincisi 19 yıldır yapılmış olan altyapı yatırımlarının tamamlanmış olması, üçüncüsü her türlü pazara yakın olması, aynı zamanda özgün pazar olma niteliği kazanması, 3,5-4 saatte bir uçağa bindiğinizde 1,5 milyarlık pazara hızlı şekilde ulaşabilme ve bu pazarın da aynı zamanda çeşitli olması."

‘Piyasa Erdoğan’ın açıklamalarını satın aldı’

Piyasaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ‘satın aldığını’ ifade eden Bakan Nebati, herkesin gece geç saatten itibaren dövizlerini bozdurduğunu ifade etti.

Nebati, alınan kararların piyasaya müdahale anlamına gelmediğini söyledi ve bunun “zaten bir köpük olduğunu ve bu köpüğün önceki akşam gittiğini” ifade etti.

Bakan Nebati sermaye kontrolüne ilişkin spekülasyonları da “ihanet” olarak niteledi ve “bu tür ihanetlere asla izin verilmeyeceğini söyledi.

"Parasını çekmeye gidenler kapıdan döndü. Neden? Güven geldi"

Nureddin Nebati, kurda çözülmenin başladığını belirterek, "Bireyseller yarışıyor, bu daha da devam edecek. Bugün bankaları da takip ettim, bireysellerdeki likidite talebi geçen cumaya göre 4'te 1'e düştü. Bir hafta öncesine göre normalleşme sınırlarına bugün itibarıyla geldi. Parasını çekmeye gidenler kapıdan geri döndü. Neden? Güven geldi." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'a "muhalefetin gazına gelmeyin" uyarısı

Nebati, iş dünyası ile istişareye devam edeceklerini de söyledi ve son zamanlarda ekonomi konusundaki çağrılarıyla gündeme gelen TÜSİAD’ı “muhalefete uymaması” konusunda uyardı:

"Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Çünkü onlar zannettiler ki bu iş böyle bitiyor. Bak ben size söyleyeyim, siz bize tavır takınırsanız bu millet size tavır takınır. Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız, 2002 yılından bu yana yapılan seçimlerin neticesine bakın 'Biz geliyoruz' diyenler hepsinde sizi yalnız bıraktı.

"Biz bir gemideyiz, siz geminin en üst katında oturuyorsunuz, havuzlu kamaralarınız var, kamaralarınız çok şık. Döviz kurundaki bir değişimden en fazla etkilenen sizlersiniz, öyle bir bağırıyorsunuz ki, dövizle işi olmayan aşağıdaki insanlar koşa koşa döviz alıyorlar sonra da elinde patlatıyorsun."

"Orta gelir tuzağı"

Orta gelir tuzağından çıkmak istediklerini de söyleyen Nebati, şöyle konuştu:

"Bu ekonomik model Türkiye'nin şartlarına uygun hale gelirse özgün ve özgür olacak. Dolayısıyla bu kırılganlıklardan bir tanesi olan orta gelir tuzağından çıkmak, reel efektif değer kurunu kabul edilebilir bir seviyeye getirmek amacıyla da bu çalışmalar yapıldı."

Nureddin Nebati, bu oran yakalandığı takdirde optimal noktaya yaklaşılacağını belirterek, "2 liraya mal edilen şeyi 1 liraya yurt dışında almak emeğinizi, gücünüzü, katma değerinizi dışarıya sevk etmek demektir. Şimdiki anlayışımız o optimal noktayı yakalamakla dışarıya vereceğimiz gücümüzü aslında dışarıdan alacağımız imkanlarla değerlendirmek demektir ki bu kırılganlıklar üzerine gelebilelim." diye konuştu.

"Cari açığın sıfırlandığı bir model"

Nebati, yeni modelle ilgili bilgi verirken de, bu modelin temelinin cari açığın sıfırlandığı, hatta pozitif hale dönüştüğü fakat büyümenin de gerçekleştirileceği bir imkanlar silsilesini gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, bunun için enflasyonun tek haneli seviyelere getirilmesi ve ülke içerisindeki dinamiklerin daha öngörülebilir hale getirilmesini hedeflediklerini belirtiyor:

"Büyümede çift haneye doğru gidiyoruz, hedeflerimizin inşallah ötesine doğru gidiyoruz. 'Bu 2020'de kendiliğinden oldu, 2021'de gerçekleştiremeyeceksiniz.' dediler. 2021'de de büyüyoruz, umudumuz var ve geleceği çok iyi planlıyoruz."

Nureddin Nebati, ‘Türkiye Modeli’ni şöyle tanımladı:

"Türkiye artık bu şekilde geldiği noktaya kadar geldi, bundan sonra yapılması gereken şey, katma değeri yüksek yatırımlar ve ürünler, ileri teknoloji gerektirecek her türlü imkanın sağlandığı, ihracatın artmasına katkı sağlayacak ürünleri üretme vaktini yakaladı. Bankalarımız güçlü, sermaye yeterlilik oranı gayet iyi, tahsili gecikmiş alacaklarda sıkıntı yok, kredi mevduat oranlarında da iyiyiz. Bütçe açığımız düşük, yüzde 3,5 demişiz, 3,5'un da altında. Cari açığımız da dediğimiz noktaların altında geliyor."