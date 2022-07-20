Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı - Son Dakika
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Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı

20.07.2022 15:01

Dünyanın en önemli ressamları arasında yer alan Leonardo da Vinci'de de olduğu bilinen Ambidextry yeteneği, Hindistan'da bir ilkokul öğrencisinde görüldü. Twitter'dan paylaşılan görüntüler oldukça beğenildi. Bu yeteneğe sahip olanlar her iki elini büyük bir maharetle kullanıyor.

Bilimsel olarak var olan ancak her insanda görülmeyen "Ambidextry" yeteneği Leonardo Da Vinci'den sonra Hindistan'da bulunan ilkokul öğrencisi olan bir kızda görüldü. Ambidextry, yani insanın her iki elini de aynı maharetle kullanabilmesi anlamına gelen bu yetenek, insanın dahi olabileceği anlamına geliyor.

İKİ ELİNİ DE MAHARETLE KULLANDI

Videodaki kız, iki elini de maharetli bir şekilde kullanarak tahtaya yazı yazıyor. Ayrıca şaşırmadığı da dikkat çeken detaylar arasında.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan arasında en dikkat çekeni ise şöyle oldu:

"Yalnız buradaki mevzu yalnızca iki elini aynı maharetle kullanma olayı değil, kızda kafa belli ki zehir , sol el ile yazması gerekeni sağ el ile önden yazıyor" ifadesi yer alıyordu.

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Leonardo Da Vinci, Twitter, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı - Son Dakika
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