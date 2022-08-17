Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti

17.08.2022 20:13
Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti

Hindistan'da sevgilisine olan bağlılığını kanıtlamak isteyen bir genç kız AİDS olan erkek arkadaşının kanını kendine enjekte etti. Sosyal medyada gündem olan olay için, "Mecnun duysa mezarından kalkar" yorumları yapıldı.

Kuzeydoğu Hindistan'daki Assam kentinde yaşayan genç bir kız, erkek arkadaşına olan bağlılığını kanıtlamak adına akılalmaz bir harekete imza attı.

FACEBOOK'TAN TANIŞMIŞLAR

İddialara göre 3 yıl önce Facebook üzerinden tanışan ikili, bir süre konuştuktan sonra sevgili oldu. Genç kız, çocuğa sırılsıklam aşık olurken, AIDS taşıyan çocuk ise bir süre bu durumu sakladı. Daha sonra ise tüm olanları sevgilisine anlattı.

AŞKINI KANITLAMAK İÇİN YAPMIŞ

Genç kız ise çocuğa olan sadakatini kanıtlamak adına, erkek arkadaşının HİV virüsü taşıyan kanını kendisine enjekte etti. AIDS olan erkek arkadaşının kanını kendine enjekte eden kız hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Mecnun duysa mezarından kalkar" ifadelerini kullandı. Olayın ardından genç adam hakkında soruşturma başlatıldı. Kız ise tedavi görüyor.

YORUMLAR
500
Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
19:13 Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
18:55 AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, "Gelin sizi üye yapalım" teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 21:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement