Hindistan\'da Heyelan: 100 Kayıp

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 100 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Dharali bölgesinde etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan heyelanda 100 kişiden haber alınamadığını bildirdi.