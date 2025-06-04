Hindistan\'da Şiddetli Sel: 44 Ölü

HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi. Yetkililer, yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.