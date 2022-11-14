Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti

14.11.2022 20:37

Hindistan'da Sironj köyünde yaşayan çiftçi Nabab Khan'ın ahırında dünyaya gelen 7 keçiden birinin görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı Sironj köyünde 11 Kasım'da meydana gelen olaya göre çiftçi Nabab Khan, bir süreden bu yana hamile olan keçisine bakmak için ahıra girdiğinde keçinin doğum yaptığını gördü.

7 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Keçinin 7 yavru doğurduğunu tespit eden Nabab Khan, keçilerden birinin dış görüntüsü nedeniyle ise paniğe kapıldı. Kafasındaki şişlik ve garip surat ifadesi korku yaratan keçi, hemen korumaya alındı.

KÖYLÜLER AHIRA AKIN ETTİ

Olayın duyulmasından kısa bir süre sonra köylüler de keçiyi görmek için ahıra akın etti. Veteriner Manav Singh ise yaptığı ilk kontrollerin ardından hayvanda genetik bir bozukluk olduğunu belirtti.

ÖZEL ŞEKİLDE BESLENECEK

"Hidrosefali" olarak bilinen durumla dünyaya gelen keçinin yaşaması için özel olarak ilgi görmesi gerektiği aktarıldı. Sahiplerinin de keçiye bakmayı kabul ettiği öğrenilirken, hayvanın ağızdan şırınga yoluyla besleneceği öğrenildi.

İşte o keçi:

Ahırın kapısını açıp yeni dünyaya gelen keçiyi gören çiftçi küçük dilini yuttu
Ahırın kapısını açıp yeni dünyaya gelen keçiyi gören çiftçi küçük dilini yuttu


YORUMLAR
500

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti - Son Dakika


Son Dakika
20:16 Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti
19:16 Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak"
18:40 Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı
18:40 Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor
18:17 İstiklal Caddesi'ndeki bankların sökülmesine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan tepki: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım
18:01 Taksim'deki hain saldırıda yitirdiğimiz 6 vatandaşımız, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
18:00 Taksim'deki terör saldırısında bir kiloluk bombayı veren şahıs tespit edildi! Emniyet güçleri her yerde arıyor
17:53 Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı
17:50 Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda
17:47 Fenerbahçe-Giresunspor maçını izleyen Muslera'nın sözleri takımı ayağa kaldırdı: En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 20:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement