Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, görmek için ahıra akın etti

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı Sironj köyünde 11 Kasım'da meydana gelen olaya göre çiftçi Nabab Khan, bir süreden bu yana hamile olan keçisine bakmak için ahıra girdiğinde keçinin doğum yaptığını gördü.

7 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Keçinin 7 yavru doğurduğunu tespit eden Nabab Khan, keçilerden birinin dış görüntüsü nedeniyle ise paniğe kapıldı. Kafasındaki şişlik ve garip surat ifadesi korku yaratan keçi, hemen korumaya alındı.

KÖYLÜLER AHIRA AKIN ETTİ

Olayın duyulmasından kısa bir süre sonra köylüler de keçiyi görmek için ahıra akın etti. Veteriner Manav Singh ise yaptığı ilk kontrollerin ardından hayvanda genetik bir bozukluk olduğunu belirtti.

ÖZEL ŞEKİLDE BESLENECEK

"Hidrosefali" olarak bilinen durumla dünyaya gelen keçinin yaşaması için özel olarak ilgi görmesi gerektiği aktarıldı. Sahiplerinin de keçiye bakmayı kabul ettiği öğrenilirken, hayvanın ağızdan şırınga yoluyla besleneceği öğrenildi.

İşte o keçi:



