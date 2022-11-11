Kent merkezinde ortaya çıkan taş kafa otobüsün camını tuzla buz etti

Hindistan'da geniş bir kesim tarafından "Taş kafa" olarak adlandırılan şahıs, son yaptığıyla herkesi hayrete düşürdü.

KENDİNİ HAZIRLAYIP OTOBÜS CAMINA KAFA ATTI

Taş kafanın son hareketine ilişkin video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videoda, karşısından gelen otobüsü gördükten sonra kendini hazırlayan şahıs, pozisyonunu ayarladıktan sonra hızla gelen otobüsün ön camına kafa attı.

DAHA SONRA ŞOFÖR KOLTUĞUNA OTURDU

Çarpışmanın ardından yere savrulan adam hiçbirşey olmamış gibi kalkıp, kafa attığı otobüsün şoför koltuğuna oturdu. Ön camı tamamen patlayan otobüste, sileceklerin de kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti.

HERKES ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Yaşanan olaydan sonra yara almadığı görülen şahsın, şoför koltuğunda gülerek poz verdiği anlar şaşırttı.