Hindistan'da geniş bir kesim tarafından "Taş kafa" olarak adlandırılan şahıs, son yaptığıyla herkesi hayrete düşürdü.
Taş kafanın son hareketine ilişkin video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videoda, karşısından gelen otobüsü gördükten sonra kendini hazırlayan şahıs, pozisyonunu ayarladıktan sonra hızla gelen otobüsün ön camına kafa attı.
Çarpışmanın ardından yere savrulan adam hiçbirşey olmamış gibi kalkıp, kafa attığı otobüsün şoför koltuğuna oturdu. Ön camı tamamen patlayan otobüste, sileceklerin de kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti.
Yaşanan olaydan sonra yara almadığı görülen şahsın, şoför koltuğunda gülerek poz verdiği anlar şaşırttı.
Son Dakika › Dünya › Kent merkezinde ortaya çıkan taş kafa otobüsün camını tuzla buz etti - Son Dakika