Hindistan'dan çok konuşulacak görüntüler, gökten solucan yağdı! - Son Dakika
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Hindistan'dan çok konuşulacak görüntüler, gökten solucan yağdı!

23.05.2023 22:19

Hindistan'ın Nepal sınırındaki Bihar eyaletinde, gökten solucan yağdı. Halkın korku yaşadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken, yetkililer halkı solucan yağmuruna karşı şemsiyeyle korunmaları konusunda uyardı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde çekilen görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. Sayısız solucanın gökten yağdığı görüntüler kameralara anbean yansırken, yerel halk da yaşanan sıra dışı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hintli yetkililer, yağmura neden olan durumla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yerel basın olayın ardından herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığını söylerken; yetkililer tarafından yapılan uyarılara riayet eden halkın sokağa çıkarken şemsiye kullandığı ve kendilerini korumak için evleri ile işyerlerinin kapı ve pencerelerini kapattığı bildirildi.

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Hindistan'da gökten solucan yağdığı anlar sosyal medyada gündem oldu Hindistan'da gökten solucan yağdığı anlar sosyal medyada gündem oldu

India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'dan çok konuşulacak görüntüler, gökten solucan yağdı! - Son Dakika


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