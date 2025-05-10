Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması - Son Dakika
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Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması

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Hindistan ile Pakistan ateşkeste anlaştıklarını açıklamalarından birkaç saat sonra gerilim yine tavan yaptı. Hindistan, Pakistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, Pakistan ise bu iddiayı reddetti.

10.05.2025 23:15
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile vardığı "askeri eylemlerin durdurulması" anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.

"PAKİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son birkaç gündür devam eden askeri eylemlerin durdurulması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna "misillemede" bulunduğunu söyledi.

PAKİSTAN, İDDİALARI YALANLADI

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir." ifadesini kullanan Tarar, Pakistan halkının "Hindistan'a karşı kazandıkları zaferi" kutladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin ara buluculuğunda gece boyu süren görüşmeler yapıldığını duyurmuştu. Trump, ülkesinin ara buluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan\'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Doğrucu zırto:
    inekçiler bahane arıyordur 9 0 Yanıtla
  • 149700:
    Keşmir kaynayan kazan.. bugün olmazsa yarın.. umulur ki büyük bir savaş çıkmasın.. çıkarsa insanlık için yıkım olur.. 6 0 Yanıtla
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