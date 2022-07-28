Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi - Son Dakika
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Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi

28.07.2022 09:49
Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile koronavirüs aşısı yapması nedeniyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı. Sağlık görevlisi, sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınganın verildiğini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre olay, Sagar semtinde öğrencilere Kovid-19 aşılarının yapıldığı bir okulda yaşandı.

Çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılamada tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi

KENDİSİNE SADECE BİR ŞIRINGA VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

Eyalet sağlık bakanlığı, olayın üzerine Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.

"BİR İĞNE, BİR ŞIRINGA, SADECE BİR KEZ"

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini istedi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Madhya Pradesh, India, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi - Son Dakika
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