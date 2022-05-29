Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı - Son Dakika
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Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı

29.05.2022 12:39
Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı

Hindistan'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada hamamböceği sütünün faydalarını ele aldı. Hindistan'daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar, hamamböceği sütünün, inek sütünden 4, manda sütünden 3 kat daha faydalı olduğunu tespit etti.

Bilim dünyası, çağımızda git gide derinleşen gıda krizine çözüm yaratmak adına çalışmalarına devam ediyor. Hindistan'da gerçekleştirilen bir çalışma ise hayli dikkat çekti.

SÜTÜ ÇOĞALTMANIN ARAYIŞINA GİRDİLER

Gazeteci - yazar Muhammed Ragıp Çalık'ın bir bilim dergisinde kaleme aldığı habere göre Hindistan'daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar, gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda hamamböceği sütünün inek sütünden 4, manda sütünden ise 3 kat daha fazla besleyici olduğunu tespit etti. Ancak sütün sağılma imkanı olmayacağı için şimdi kristaller aracılığıyla çoğaltılması çalışması yapılıyor.

"HARİKA BİR PROTEİN TAKVİYESİ OLABİLİR"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Ramaswamy, "Eğer kalori bakımından yüksek yiyeceklere ihtiyacınız varsa aradığınız şey süttür. Ve hamamböceklerinde bulunan süt, harika bir protein takviyesi olabilir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı - Son Dakika


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