Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: 46 ölü - Son Dakika
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Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: 46 ölü

21.06.2023 23:56

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadın cezaevinde çıkan çatışmada, 46 kadın mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenlerin çoğunun yangın sonucu hayatını kaybettiğini, bazılarının da silahla vurularak, bıçaklanarak veya dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, olayın ardından sert önlemler alacaklarını belirtti. Çatışmanın Orta Amerika'nın en büyük çeteleri arasında yer alan 18. Sokak Çetesi ve MS-13 arasında çıktığı belirtiliyor.

Honduras'ta başkent Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, isyan ve çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre iki çete arasında çıkan bir çatışmanın ardından çetelerden biri, bir hücreyi ateşe verdi. Çete savaşında 46 kadın mahkum hayatını kaybederken, yetkililer kadın cezaevinde ölenlerin çoğunun yangın sonucu hayatını kaybettiğini, bazılarının da silahla vurularak, bıçaklanarak veya dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Tutukluların cezaevine otomatik silah ve bıçakları nasıl soktuğunu bulmak için soruşturma başlatıldı.

Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: Ölü sayısı artıyor

DEVLET BAŞKANI: BİR DİZİ SERT ÖNLEM ALACAĞIZ

Geçen yıl ülkedeki çetelere karşı büyük bir operasyon başlatan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, "kadınların vahşi bir şekilde katledilmesinin şok edici olduğunu" bir dizi sert önlem alacaklarını açıkladı.

Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: Ölü sayısı artıyor

YARDIMCISI TWEET ATTI, BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde "acil durum" ilan edildiğini belirterek, "Tamara kadın hapishanesine en sert şekilde müdahale emrini verdim. Bu cezaevindeki eylemlere ve başıboşluğa müsamaha göstermeyeceğiz. İtfaiye, polis ve asker eşliğinde en hızlı şekilde duruma el konuluyor." ifadesini kullanmıştı. Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Savillon'u bugün görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.

Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: Ölü sayısı artıyor

ORTA AMERİKA'NIN EN BÜYÜK ÇETELERİ

Yerel basına konuşan cezaevindeki görgü tanıkları çatışmanın, Orta Amerika'nın en büyük çeteleri arasında yer alan 18. Sokak Çetesi ve MS-13 arasında çıktığını söyledi.

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Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü

Honduras, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Honduras'taki kadın cezaevinde isyan ve çatışma: 46 ölü - Son Dakika


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