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İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi - Son Dakika

İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi

06.10.2021 12:26

Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 yıl önce 3 mağaza çalışanını çekiçle öldüren Ernest Lee Johnson, bugün idam edildi. Johnson'un idam edilmeden önceki son isteği olan hamburger menüsü ve milkshake de yetkililer tarafından hazırlatıldı.

Ernest Lee Johnson isimli adam, 1994 yılında Güney Karolina'nın Colombia kentinde işlediği soygun sırasında önüne çıkan üç mağaza çalışanı 46 yaşındaki Mary Bratcher, 57 yaşındaki Mable Scruggs ve 58 yaşındaki Fred Jones'u pençe çekiçle öldürdü.

Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

27 YILDIR HAPİSTEYDİ

27 yıldan bu yana Bonne Terre'deki Missouri eyalet hapishanesinde cezasını çeken Ernest Lee Johnson'un idamına karar verildi. ABD'deki infazlardan önce bir gelenek haline gelen uygulama, Johnson için de yapıldı. Yetkililer, idam edilmeden önce Johnson'un son isteğini sordu.

Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

HAMBURGER MENÜSÜ İSTEDİ

Johnson, bugüne kadar idam edilenlerin aksine dikkat çeken bir istekte bulundu. İdam mahkumu, ölmeden önce hamburger ve milkshake yemek istediğini söyledi. Johnson, son lokmalarını yuttuktan sonra ABD saatiyle 18.10'da idam edildi.

İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Karolina, Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi - Son Dakika Dünya


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