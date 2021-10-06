İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi

Ernest Lee Johnson isimli adam, 1994 yılında Güney Karolina'nın Colombia kentinde işlediği soygun sırasında önüne çıkan üç mağaza çalışanı 46 yaşındaki Mary Bratcher, 57 yaşındaki Mable Scruggs ve 58 yaşındaki Fred Jones'u pençe çekiçle öldürdü.

27 YILDIR HAPİSTEYDİ

27 yıldan bu yana Bonne Terre'deki Missouri eyalet hapishanesinde cezasını çeken Ernest Lee Johnson'un idamına karar verildi. ABD'deki infazlardan önce bir gelenek haline gelen uygulama, Johnson için de yapıldı. Yetkililer, idam edilmeden önce Johnson'un son isteğini sordu.

HAMBURGER MENÜSÜ İSTEDİ

Johnson, bugüne kadar idam edilenlerin aksine dikkat çeken bir istekte bulundu. İdam mahkumu, ölmeden önce hamburger ve milkshake yemek istediğini söyledi. Johnson, son lokmalarını yuttuktan sonra ABD saatiyle 18.10'da idam edildi.