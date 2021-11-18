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İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek - Son Dakika

İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek

18.11.2021 10:46
İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in önümüzdeki hafta Suriye'nin kuzey ve doğusundaki bölgeleri ve üsleri ziyaret edeceği iddia edildi.

Artı Gerçek sitesinin Almanya'dan yayın yapan Arapça kaynaklı Xeber24 sitesine dayandırarak verdiği haberde; ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in önümüzdeki hafta Suriye'nin kuzeydoğusuna ziyaret yapacağını ileri sürüldü. Haberi özel bir kaynaktan aldığını ileri süren site; Austin'in bölgeyi ziyareti sırasında YPG Lideri Mazlum Abdi ile askeri açıdan bölgedeki son gelişmeleri öğrenmek için bir araya geleceğini iddia etti.

GEÇEN HAFTA DA ZİYARET ETMİŞLERDİ

Habere göre ABD'li bakanın Suriye'nin kuzey ve doğusundaki ABD askeri üslerini gezecek ve uluslararası koalisyon güçlerinin Haseke kentindeki karargahını ziyaret edecek.

Geçtiğimiz hafta da ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye'deki Kürtlerle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu adım Suriye'deki Kürtlere ABD desteğinin süreceği şeklinde yorumlanmıştı.

İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek

Suriye, YPG, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek - Son Dakika Dünya


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