Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
26.11.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Servis edilen görüntülerde Türkiye'nin yanı başındaki bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Suriye'nin İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Suriye devlet televizyonu İhbariye'nin haberine göre, patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de şiddetli patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    idlible suriyeyle kafayı bozdunuz amklarım ülkemiz kırılıyor halk yokluk içinde gören duyan yok arap seviciler 21 22 Yanıtla
    Mahmut Biliz Mahmut Biliz:
    şimdiye kadar açlıktan ölmediysen bundan sonrada gebermesin aclıktan 10 8
    hu987321654da hu987321654da:
    Amerika seviyor İngilizler seviyor İsrail seviyor biz niye sevmeyelim 5 8
  • Oa343862! Oa343862!:
    Safi Bu Arap sevici yönetime inat muslumanliktan feraget ettim, Ne varsa hiristiyanlikta var .Müslüman ülkelerde, milletlerde bitik. Ölene kadar bu ezikliği çekemem Amnk. 10 27 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    İsrail vurmuştur.Bizimkilerin hava halimiyeti yok Suriye’de.Ama İsrail aslında bu saldırılarla Türkiye’nin radar ve savunma sistemlerimi test ediyor.Bizimkiler maalesef bunu basite alıyor.Tedbir alıp karşılık verilmeli 22 3 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Tel avive girmeliyiz 13 6 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    ya bu süriye her zaman keyifimi kaçırıyor artık yeter bölünde herkes rahat olsun bu ne ya 5 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin İtalya’sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor
Devrek’te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
2024’ün seçimi tartışma yaratmıştı TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı 2024'ün seçimi tartışma yaratmıştı! TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı
’’X’in yeni özelliği krize döndü: ’Hesap Ülkesi’ özelliği ABD’yi karıştırdı ''X'in yeni özelliği krize döndü: 'Hesap Ülkesi' özelliği ABD'yi karıştırdı
Fenerbahçe’de deprem Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Zeki Çelik’e Premier Lig’den dev talip Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip
MİT Başkanı Kalın, Kahire’de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze’deki ateşkesi görüştü MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü
Büyük umutlarla transfer olmuştu Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye’den ayrıldı Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay Baba arama çalışmalarına katılmamış Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

15:56
MHP ve BBP arasında ’’İmralı’’ krizi Destici ateşe benzin döktü
MHP ve BBP arasında ''İmralı'' krizi! Destici ateşe benzin döktü
15:56
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
15:32
Ateşi yaktılar Galatasaray’ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
14:55
Günler sonra Avcılar’da yakalandı Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
14:27
Tedesco’nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı
13:49
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
13:46
Fenerbahçe’nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
13:32
Olay iddia: Türkiye’de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
13:04
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı’ya verilen ceza belli oldu
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
12:43
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi, memuru rehin aldı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 16:38:46. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.