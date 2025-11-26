Suriye'nin İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.
Suriye devlet televizyonu İhbariye'nin haberine göre, patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.
Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)