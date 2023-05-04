İki kişiyi öldürüp kahkahalara boğulan kadın, polis kamerasında!

ABD'nin Illionois eyaletinde 24 yaşındaki Stephanie Melgoza, alkollü bir şekilde araç kullanırken bir çifte çarptı. Kkazanın ardından sergilediği tavırlar kan dondurdu.

KAHKAHALARA BOĞULDU

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde 24 yaşındaki sürücünün polislerin "İki kişiyi öldürdünüz" sözlerine inanmayarak kahkahalara boğulduğu anlar yer aldı. Yapılan arama sonucu aracında alkol şişesi bulunan kadının ilk sözleri "Çok alkollü değildim" oldu.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kazada 55 yaşındaki Paul Prowant ve 43 yaşındaki Andrea Rosewicz' hayatını kaybederken, Melgoza ise gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan Melgoza, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"O GÜNDEN BERİ İÇKİ İÇMİYORUM"

Hakimin kararı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Melgoza, "Her şey için özür dilerim bir daha asla böyle bir olay yaşanmayacak. Ben o günden beri içki içmiyorum ve içmeyeceğim" dedi.

Polis kayıtlarına göre, 2 kişinin ölümüne neden olan Melgoza kazanın yaşandığı gün yasal sınırın 3 katı alkollüydü.