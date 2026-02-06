İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

ABD'de kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, yemek teslimatına yönelik güven tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, bir yemek dağıtım sürücüsünün müşteriye teslim edeceği yemeğe ayakkabısını sürdüğü anlar net şekilde görülüyor. Kapı kamerasına yansıyan olay, paylaşımın ardından milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşananların basit bir hata olarak geçiştirilemeyeceğini savundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu eylemin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanarak sürücü hakkında cezai işlem uygulanması çağrıları yapıldı.
Olayın ardından teslimat şirketinin sürücüyle ilgili inceleme başlattığı belirtilirken, yerel yetkililerin de görüntüler üzerinden değerlendirme yaptığı ifade edildi. ABD basınında yer alan yorumlarda, benzer olayların artmasının yemek teslimat hizmetlerine duyulan güveni zedelediğine dikkat çekildi.
Yaşananlar, ABD'de son yıllarda hızla büyüyen online yemek teslimat sektöründe denetim ve güvenlik mekanizmalarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, kamera kayıtlarının bu tür olayların ortaya çıkmasında belirleyici rol oynadığını vurguluyor.
