İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
Dünya

İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
06.02.2026 14:37
ABD'de kaydedilen bir video kısa sürede infial yarattı. Bir yemek dağıtım sürücüsünün müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdüğü anlar kamerayla saniye saniye kaydedilirken, görüntüyü paylaşan çok sayıda kullanıcı bu şahsa gereken cezanın verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, yemek teslimatına yönelik güven tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, bir yemek dağıtım sürücüsünün müşteriye teslim edeceği yemeğe ayakkabısını sürdüğü anlar net şekilde görülüyor. Kapı kamerasına yansıyan olay, paylaşımın ardından milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşananların basit bir hata olarak geçiştirilemeyeceğini savundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu eylemin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanarak sürücü hakkında cezai işlem uygulanması çağrıları yapıldı.

KURYELERE YÖNELİK GÜVEN ZEDELENİYOR

Olayın ardından teslimat şirketinin sürücüyle ilgili inceleme başlattığı belirtilirken, yerel yetkililerin de görüntüler üzerinden değerlendirme yaptığı ifade edildi. ABD basınında yer alan yorumlarda, benzer olayların artmasının yemek teslimat hizmetlerine duyulan güveni zedelediğine dikkat çekildi.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Yaşananlar, ABD'de son yıllarda hızla büyüyen online yemek teslimat sektöründe denetim ve güvenlik mekanizmalarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, kamera kayıtlarının bu tür olayların ortaya çıkmasında belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Gündem, Hukuk, Dünya

