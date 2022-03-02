İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor - Son Dakika
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İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor

02.03.2022 15:29
İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmalarını paylaştı. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

Çeviri: Sondakika.com

Daily Telegraph'ın haberinde yer verdiği konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu duyuluyor.

İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor

Bir askerin annesine gönderdiği yazılı bir mesajda "Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek" dediği iddia ediliyor.

EMİRLERE UYMAYANLAR VAR

Haberde bir İngiliz istihbarat şirketi tarafından elde edildiği belirtilen askerlerin ses kayıtlarına göre, askerler Ukrayna kasabalarını bombalamak da dahil olmak üzere merkezi emirlere uymayı reddediyor.

Kayıtta ayrıca bir grup Rus askerinin cepheden firar ettiği de belirtiliyor.

RUS ASKERLERİ: HANİ KOLLARINI AÇACAKLARDI, BİZE FAŞİST DİYORLAR

Ses kayıtlarının ShadowBreak adlı İngiliz istihbarat şirketi olduğu öne sürülürken; kayıtlarda Rus askerlerinin Kremlin tarafından çok az direnişle karşılaşacakları ve 'kahraman' muamelesi görecekleri konusunda ikna edildikleri ama karşılaştıkları muamelenin çok başka olduğu anlatılıyor. Rus askerleri "Bize kollarını açarak karşılanacağımız söylendi, ama bize faşist diyorlar" diye konuşuyor.

BİR RUS ASKER: KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM

Bir askerin ise annesine şunları söylediği kayıtlarda yer aldı: "Anne, ben Ukrayna'dayım. Bu gerçek bir savaş. Korkuyorum, herkese, hatta sivillere bile ateş ediyoruz. Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek."

RUS ORDUSUNDA FİRARLAR YAŞANIYOR

Videoların da yer aldığı belirtilen kayıtlarda Rus askerlerinin firar girişimlerinden de bahsediliyor.

Habere göre Salı günü çekilen bir videoda, yaklaşık bir düzine Rus askeri sırt çantaları ve tüfekleriyle Rusya sınırındaki Sumska bölgesindeki küçük bir köyden uzaklaşırken görüldü.

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