İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu - Son Dakika
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BBC

İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu

20.05.2022 20:44
İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Fransız vatandaşı oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşı oldu.

Belçikalı haber sitesi BFMTV'ye konuşan Stanley Johnson, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağını korumak için bu kararı aldığını söyledi.

Başbakanlık Ofisi ise Stanley Johnson'ın Fransız vatandaşlığını kabul etme kararını, "kişisel bir karar" olarak değerlendirdi.

81 yaşındaki Stanley Johnson İngiltere'nin AB'den ayrılmasından bir ay önce, Aralık 2020'de Fransız vatandaşlığına .

Fransa Adalet Bakanlığı ise Johnson'ın 18 Kasım 2021'de yapılan başvurusunun Çarşamba günü kabul edildiğini doğruladı.

Cuma günü yaptığı açıklamada "çok mutlu olduğunu" söyleyen Stanley Johnson, "Kendimi bir kez daha AB üyesi olarak görüyorum, bu çok iyi" diye konuştu.

Büyükannesi ve tüm ailesinin Fransız olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Bu yüzden kimliğimin bir parçasını geri almak benim için çok değerli bir şey."

Normalde Fransız yasalarına göre Fransa vatandaşı bir ailenin çocuğu, eğer ailesi 50 yıldan uzun süre Fransa dışında vatandaşlık haklarını kullanmadan yaşadıysa, Fransız uyruğuna geçemiyor.

Ancak Fransa Adalet Bakanlığı, Johnson'ın Fransız vatandaşlığı alma hakkının "kültürel, profesyonel, ekonomik ya da ailevi" nedenlerle ülkeye bağını kanıtlayanlar için sağlanan muafiyet kapsamında geçerli olduğunu söyledi.

Bakanlık, söz konusu vatandaşlığı yalnızca kendisine verildiğini, aile fertlerini kapsamadığını da belirtti.

Başbakan Boris Johnson, Brexit olarak da bilinen İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini liderlik etmişti.

Annesi bir Fransız olan Stanley Johnson, oğlunun aksine 2016'daki Brexit referandumunda "hayır" oyu vermişti.

Ancak Stanley Johnson daha sonra, "AB'den kurtulma zamanının geldiğini" söyleyerek fikrini değiştirmişti.

Öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson, 1979-1984 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda vekillik görevi yürütmüştü.

Brexit sonrasında, Birleşik Krallık vatandaşlarının başka bir AB ülkesinin vatandaşlığı almasında artış yaşandı.

2015'te 1.826 Birleşik Krallık vatandaşı AB vatandaşlığı alırken 2017'de bu sayı 13 bin 141'e çıktı.

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Kaynak: BBC

Avrupa Birliği, Boris Johnson, England, Brexit, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu - Son Dakika

BBC

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