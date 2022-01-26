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İngiltere'de Başbakanlık partileri: Polis soruşturmasının sonuçları ne olabilir? - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Başbakanlık partileri: Polis soruşturmasının sonuçları ne olabilir?

26.01.2022 07:31
İngiltere'de Başbakanlık partileri: Polis soruşturmasının sonuçları ne olabilir?

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Metropoliten Polis Teşkilatı, pandemi süresinde Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler hakkında soruşturma başlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Metropoliten Polis Teşkilatı, pandemi süresinde Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler hakkında soruşturma başlattı.

Polis soruşturması, müsteşar Sue Gray tarafından yürütülen başka bir soruşturmanın ardından başlatıldı.

Gray, elde ettiği bilgileri polis teşkilatıyla da paylaştı.

Polislerin incelediği etkinlikler hangileri?

Emniyet teşkilatının kaç etkinliği incelemeye aldığını bilmiyoruz.

Metropoliten Polisi bugüne kadar yalnızca "Son iki yılda Covid-19 önlemlerinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle Başbakanlık Konutu ve Başbakanlık Ofisi'ndeki bazı etkinlikleri" soruşturduklarını açıkladı.

Metropoliten Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, Gray'in ekibinin elde ettiği bulguları değerlendiren memurların soruşturma yönünde karar verdiğini belirtti.

Partiler neden inceleniyor?

Cressida Dick, teşkilatın normalde geçmişe yönelik Covid önlemi ihlali soruşturması açmadığını fakat "en ciddi ve pervasızca ihlallerde" bu tür bir soruşturmalar başlattıklarını belirtti.

Bu tür soruşturmaları açmak için etkinliğe katılanların kuralları ihlal ettiklerini biliyor olmaları ve soruşturma başlatmamanın hukukun meşruiyetinin tartışılmasına yol açma potansiyeline sahip olması gibi koşullar gerektiğini söyledi.

Polis soruşturması ne kadar sürecek?

BBC muhabiri Daniel Sandford, bunun emniyet için basit bir soruşturma olacağı görüşünde.

Bugüne kadar araştırmaların çoğu tamamlandı.

Sanford "Bu aylar değil haftalar sürecek bir süreç" diyor.

Soruşturmayı siyasi yolsuzluklar konusunda uzmanlaşmış Metropoliten Polis Teşkilatı Özel Tahkikat Timi yürütüyor.

Bu tim bugüne kadar 170'ten fazla soruşturma yürüttü. Bunlar arasında kamu görevinin kötüye kullanımı ve seçim hilesi gibi konular da vardı.

Sonuçları ne olabilir?

İngiltere'de bu tip ihlallere hapis cezası değil para cezası veriliyor.

2020 yazında Metropoliten Polisi ihlal durumunda 100 sterlin ceza kesme yetkisine sahipti. Cezanın 14 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 50 indirim uygulanıyordu.

Tekrarlanan her ihlalde ceza iki katına çıkarak üst sınır olan 3 bin 200 sterline kadar artabiliyordu.

Cressida Dick, bunun Başbakanlık'taki etkinliklere katılan herkese ceza verileceği anlamına gelmediğini söyledi.

Polis soruşturması, müsteşar Sue Gray tarafından hazırlanan raporun açıklanmasını da geciktirebilir.

Fakat bir Başbakanlık sözcüsü, polis soruşturması devam ederken Gray'in raporunun bu soruşturmayla ilişkili olmayan kısımlarını yayınlamanın mümkün olabileceğini belirtti.

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Başbakanlık, England, Londra, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Başbakanlık partileri: Polis soruşturmasının sonuçları ne olabilir? - Son Dakika Dünya

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