İngiltere'de Cineworld protestolar sonrası Muhammed Peygamber'in kızı Fatıma'nın hayatını konu alan filmin gösterimini iptal etti

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cineworld, Muhammed Peygamber'in kızı Fatıma'nın hayatını konu alan "The Lady of Heaven" (Cennetin Hanımı) adlı filmin İngiltere'deki tüm gösterimlerini bazı sinema salonları önündeki protestolar nedeniyle iptal etti.

Cineworld'den yapılan açıklamada, kararın "personelin ve müşterilerin güvenliği için alındığı" belirtildi.

Filmin gösteriminin iptali için internette açılan bir dilekçeyi 120 binden fazla kişi imzaladı.

'Mezhepçilik' suçlaması

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'taki İslami kuruluşların çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi filmi, "ayrıştırıcı" diye niteledi.

Konsey'in açıklamasında filmin destekçileri arasındaki bazı kişilerin asıl amacının "nefreti körüklemek" olduğu savunuldu.

Bolton Camiler Konseyi Başkanı Asif Patel de Cineworld'e gönderdiği e-postada "Filmin mezhepci bir bakış açısı var. Film geleneksel tarihi söylemi yanlış yansıtıyor. İslam tarihinin en saygın bireylerine saygısızlık yapılıyo" dedi.

Bolton'da hafta başında bir sinema salonunun önünde yaklaşık 100 kişilik bir grup filmi protesto etmişti.

Bimingham'da da yaklaşık 200 kişilik bir grubun protesto eylemi yaptığı belirtiliyor.

Filmin yapımcısı Malik Shlibak, insanların görüşlerini ifade etmesini memnunlukla karşılığını fakat "sinemaların insanların izlemek istedikleri filmleri gösterme haklarını savunmaları gerektiğini" söyledi.

Guardian gazetesine konuşan Shlibak, "Sinemalar baskıya boyun eğiyor ve sesleri dindirmek için bu tür kararlar alıyor" dedi.

'İptal kültürü'

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise TalkTV'ye yaptığı açıklamada "Bu ülkedeki iptal kültürünün güç kazanmasından kaygı duyuyorum. İncitilmeme hakkı olduğunu düşünen insanlar var. Tabii ki kimsenin böyle bir hakkı yok. Birilerinin söyledikleri hoşunuza gitmeyebilir. Ama bunu söyleme hakları var" diye konuştu.

Ülkelerinde dine hakarete ilişkin bir yasal düzenleme olmadığını belirten Javid, "Bu çok tehlikeli bir yol olur. Bu ülkede ifade özgürlüğü var ve bu temel bir değerdir" dedi.

'Sanat için felaket, ifade özgürlüğü için tehlikeli'

Lordlar Kamarası üyesi Barones Claire Fox da Cineworld'ün kararını eleştirdi.

Fox, Twitter mesajında "Bu sanat için felaket, ifade özgürlüğü için tehlikelidir. Ayrıca kimlik siyasetinin demokrasiye tehdit oluşturmadığını savunanlar için de bir ders niteliğindedir" dedi.

Film, Birleşik Krallık'ta 3 Haziran'da gösterime girmişti.

Bazı gruplar, filmde Muhammed Peygamber tasfir edilmesine tepki göstermişti.

Filmin internet sitesinde bu yapımda hiçbir bireyin bir kutsal kişiliği temsil etmediği, bunun "performanslarla, aktörlerin eşsiz senteziyle; kamera içi efektlerle, ışık ve görsel efektlerle başarıldığı" belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta başka bir sinema zinciri Vue ise bugün Londra ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde filmi göstermeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Vue, farklı içerikler sunan bir platform olmanın getirdiği sorumlulukları ciddiye alıyor ve farklı toplulukların ilgisini çekebilecek filmlerin gösterilmesi gerektiğine inanıyor" denildi.