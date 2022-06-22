İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

22.06.2022 13:39
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de gıda, enerji ve benzin fiyatlarındaki artış 40 yılın zirvesinde.

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,1'le son 40 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 11'i aşacağını öngördü.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), ülkede Mayıs ayında en çok ekmek, yulaf ezmesi ve et fiyatlarının arttığını açıkladı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, ham madde fiyatlarının rekor seviyede arttığını söyledi.

Ukrayna'daki savaş, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl tedarikini kısıtlıyor. Ukrayna aynı zamanda en büyük ayçiçek yağı üreticilerinden.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetin enflasyonu düşürmek için elinden geleni yaptığını, tüm araçları kullandığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Rachel Reeves ise ülkenin "yara bandından çok, daha sağlam ve güvenli ekonomiye" ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Reeves, "Enflasyonun hızla artması aile bütçelerini uçuruma itiyor. Son 10 yılda ekonomi kötü yönetildi, insanların yaşam standartları düştü" dedi.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta politika faizini yüzde 1'den 1,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın arka arkaya beşinci kez faiz artırmasıyla İngiltere'de politika faizi son 13 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.

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Kaynak: BBC

Merkez Bankası, Ukrayna, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde - Son Dakika

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